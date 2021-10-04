Скільки втратить економіка у разі нового локдауну: у НБУ розрахували можливі збитки

У Національному банку України вважають суттєвими ризики запровадження нових карантинних обмежень. В залежності від їх формату економіка України втратить від 0,4 до 0,6 в.п. зростання ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка виданню LB.uа .

"Попри те, що на сьогодні робочі процеси повертаються в офлайн, темпи вакцинації підвищуються, ризики запровадження нового локдауну через поширення нових штамів вірусу залишаються вагомими", - сказав Шевченко.

За його словами, оцінка впливу на ВВП залежатиме від формату запровадження карантинних обмежень.

"Залежно від жорсткості заходів, які можуть бути застосовані, втрати - від 0,4% до 0,6%. Це суттєво, але не критично", - вважає голова НБУ.