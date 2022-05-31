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Скільки отримують працюючі пенсіонери: ПФУ назвав середній розмір виплат

Фото: працюючі пенсіонери отримують на 160 гривень більше, ніж не працюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За даними на 1 квітня 2022 року в Україні налічувалося 10,8 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн враховуються як працюючі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Середній розмір пенсії працюючих пенсіонерів - 4532,91 грн, що на 162,46 грн більше середнього розміру пенсій всіх пенсіонерів (4370,45 грн).

Нагадавши, Пенсійний фонд проведе плановий перерахунок у 2022 році. Додаткові виплати зможуть отримати люди, які вийшли на пенсію протягом останніх двох років і продовжують працювати.

У 2021 році Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Перераховано пенсії 633,0 тисячам пенсіонерів. Збільшено пенсії 313,0 тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.

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