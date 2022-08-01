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Скільки населених пунктів Херсонської області звільнено ЗСУ: відповідь ОВА

Фото: ЗСУ звільнили 46 населених пунктів Херсонської області (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії, ЗСУ деокупували 46 населених пунктів Херсонської області. Однак населенню все одно бажано дочекатися повного звільнення й евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова виконувача обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія.

"В Херсонській області на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість - це на півночі (області, - ред.), яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю", - заявив Бутрій.

За словами виконувача обов'язків голови Херсонської ОВА, на деокупованих територіях, є майже повністю зруйновані села, які й далі обстрілюються російськими військовими.

Також Бутрій зауважив, що ситуація в області й надалі критична. Він закликав містян евакуюватися до більш безпечних регіонів.

"Щоб себе убезпечити, я рекомендую евакуюватися на безпечніші території до звільнення області", - додав Бутрій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно українська авіація атакувала оборонні позиції росіян у районах кількох сіл Херсонської області.

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