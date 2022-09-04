Скільки людей виїхали з Луганської області після 24 лютого: відповідь ОВА

З Луганської області з початку повномасштабного вторгнення виїхали понад 300 тисяч жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Евакуйовані жителі роз'їхалися в різні регіони України. Для переселенців з Луганської області планують відкрити гуманітарні штаби у кожній області.
"Більше 300 тисяч луганчан виїхали у вимушену евакуацію. Вони роз'їхалися по всій країні. Десь є 2 тисячі, десь - 40 тисяч людей. Їм всім потрібна певна допомога", - зазначив Гайдай.
За його словами, переселенців намагаються забезпечити житлом. Для цього знаходять будинки, які можна відремонтувати та згодом передати евакуйованим.
Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай заявив, що окупанти у Луганській області поки не будуть проводити так званого "референдуму" через нестабільну безпекову ситуацію.
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