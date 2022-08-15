Скільки компаній заявили про вихід із Росії, але продовжують діяльність: відповідь KSE

Близько 59 західних компаній, які раніше заявили про вихід із РФ, продовжують працювати на російському ринку та підтримувати свої продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Київської школи економіки.

Аналітики назвали таку позицію як "leave - wait", тобто непорозуміння між суспільством і діями компанії. Раніше такі корпорації рішуче засудили дії Росії через вторгнення в Україну та заявили, що розірвуть відносини.

Проте протягом п'яти місяців після початку повномасштабної війни компанії продовжують підтримувати продукти, зберігати повну чи часткову активність у Росії.

Такий шлях популярний серед великих корпорацій, серед них ExxonMobil, Alphabet, Toyota та Microsoft.