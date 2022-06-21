ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скільки коштуватиме повне відновлення України: відповідь голови Європейського інвестбанку

Новость на русском →
Вівторок 21 червня 2022 17:39
Скільки коштуватиме повне відновлення України: відповідь голови Європейського інвестбанку Фото: названо вартість повного відновлення України (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Іван Носальський

Україні буде потрібно близько 1,1 трильйона доларів для відшкодування збитків, яких завдало вторгнення російських військ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив голова Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр.

"Я назвав трильйон, тому що побачив у публічному просторі цифри, які я вважаю абсолютно нереальними, коли дивлюся на рівень руйнування в Україні", - пояснив Хойєр.

При цьому він зазначив, що Європа має відіграти "найбільшу роль" у відновленні України.

За його словами, ЄІБ планує перерозподілити зобов'язання на цю суму відновлення України. Роботу можуть розпочати вже цього тижня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європейський Інвестиційний Банк Евросоюз инфраструктура Війна Росії проти України
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни