Стакан молока перед завтраком: польза или вред для организма

Молоко содержит белки, кальций, витамины группы B и другие питательные вещества, необходимые для организма. Но стоит ли пить его перед завтраком, на пустой желудок?

РБК-Украина сообщает, кому молоко утром пойдет на пользу, а кому лучше воздержаться.

Плюсы от употребления молока натощак

Повышает потребление питательных веществ

Диетолог Рохини Патил рассказала, что начало дня со стакана молока может обеспечить быстрый источник энергии и ряд необходимых питательных веществ.

Молоко богато белком, который помогает строить и восстанавливать ткани, витамином D, который поддерживает усвоение кальция, который имеет решающее значение для поддержания прочности костей и зубов.

Эти питательные вещества необходимы для общего здоровья и могут поддерживать функцию мышц и целостность костей, что делает молоко полезным дополнением к вашему утреннему распорядку.

Увлажняет организм после ночного сна

Еще одним значительным преимуществом употребления молока натощак является его способность регидратировать организм. Поскольку молоко состоит примерно на 90% из воды, оно помогает пополнить жидкость, потерянную во время сна.

Правильное увлажнение жизненно важно для поддержания различных функций организма, включая регулирование температуры тела, поддержание метаболизма и стабильного уровня энергии в течение дня.

Таким образом, употребление молока может быть эффективным способом восстановить водный баланс после ночного отдыха.

Успокаивает и поддерживает здоровье пищеварительной системы

Молоко также может оказывать успокаивающее действие на слизистую оболочку желудка, особенно если она была раздражена кислой пищей, потребленной накануне. Это может помочь пищеварению и облегчить дискомфорт, связанный с проблемами пищеварения.

К тому же молоко может облегчить кислотность и способствовать более комфортному процессу пищеварения.

Основные минусы для организма

Проблемы с пищеварением при непереносимости лактозы

Если у вас непереносимость лактозы, то могут возникнуть проблемы с пищеварением, такие как диарея и вздутие живота, если вы употребляете молоко натощак.

Непереносимость лактозы возникает, когда в организме не хватает фермента лактазы, необходимого для переваривания молока.

Влияние на уровень сахара в крови

Молоко содержит натуральные сахара, такие как лактоза, которые могут повышать уровень сахара в крови. Употребление молока натощак может вызвать более выраженный скачок уровня сахара в крови, что вызывает беспокойство у людей с диабетом или чувствительностью к инсулину.

Контроль уровня сахара в крови важен для общего здоровья, и людям с этими заболеваниями следует с осторожностью относиться к потреблению молока и рассматривать альтернативы.

Влияние на усвоение питательных веществ

Чрезмерное потребление молока может повлиять на усвоение других необходимых питательных веществ. Высокое потребление кальция из молока может препятствовать усвоению цинка и железа - минералов, которые имеют решающее значение для различных функций организма, включая поддержание иммунитета и транспортировки кислорода.