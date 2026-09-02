Складской оператор "Заммлер Склад" объявил о прекращении работы

Компания "Заммлер Склад", входящая в структуру логистической группы Zammler, официально прекратила свою деятельность. В группе отмечают, что это решение не повлияет на качество обслуживания клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Zammler Group.

В Zammler заверили, что остановка работы не помешает выполнению всех текущих обязательств. Команда компании остается полностью вовлеченной в операционную деятельность.

При этом работников и клиентов, которые пользовались складскими услугами, отдельно проинформируют о дальнейших шагах.

Склады на 54 тысячи кв. м

Под управлением "Заммлер Склад" находились три складских комплекса класса "А" в Киевской области общей площадью 54 000 кв. м. Также компания управляла складскими объектами в других регионах Украины.

Zammler Group работает в формате 3PL-оператора, принимая на аутсорсинг логистические процессы предприятий. В список услуг группы входят перевозка грузов, хранение товаров, таможенное оформление и сопровождение экспортно-импортных операций.

После начала полномасштабного вторжения Zammler Group объявляла о намерении судиться с Россией из-за использования символа Z.

В течение четырех лет компания инвестировала в узнаваемость собственного логотипа с этой буквой. Однако в 2022 году она была вынуждена отказаться от брендинга из-за превращения буквы Z в символ российской военной агрессии.