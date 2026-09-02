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Складской оператор "Заммлер Склад" объявил о прекращении работы

13:27 02.09.2026 Ср
2 мин
Под управлением оператора находились три склада общей площадью 54 000 кв. м
aimg Валерий Ульяненко
Складской оператор "Заммлер Склад" объявил о прекращении работы Фото: "Заммлер Склад" объявил о прекращении работы (facebook.com/zammler)
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Компания "Заммлер Склад", входящая в структуру логистической группы Zammler, официально прекратила свою деятельность. В группе отмечают, что это решение не повлияет на качество обслуживания клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Zammler Group.

В Zammler заверили, что остановка работы не помешает выполнению всех текущих обязательств. Команда компании остается полностью вовлеченной в операционную деятельность.

При этом работников и клиентов, которые пользовались складскими услугами, отдельно проинформируют о дальнейших шагах.

Склады на 54 тысячи кв. м

Под управлением "Заммлер Склад" находились три складских комплекса класса "А" в Киевской области общей площадью 54 000 кв. м. Также компания управляла складскими объектами в других регионах Украины.

Zammler Group работает в формате 3PL-оператора, принимая на аутсорсинг логистические процессы предприятий. В список услуг группы входят перевозка грузов, хранение товаров, таможенное оформление и сопровождение экспортно-импортных операций.

После начала полномасштабного вторжения Zammler Group объявляла о намерении судиться с Россией из-за использования символа Z.

В течение четырех лет компания инвестировала в узнаваемость собственного логотипа с этой буквой. Однако в 2022 году она была вынуждена отказаться от брендинга из-за превращения буквы Z в символ российской военной агрессии.

Напомним, 31 августа завод "Планета Пластик" в Ирпене Киевской области остановил производственную деятельность на неопределенный срок. Решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Напомним, недавно россияне снова ударили по складу сети VARUS в Киевской области. В результате обстрела значительная часть товаров на складе повреждена или полностью уничтожена.

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