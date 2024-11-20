Сложные погодные условия. Спасатели показали настоящий снежный шторм в Карпатах (видео)

Ситуация на высокогорье Карпат и в Ивано-Франковской области

По состоянию на 8 часов утра среды, 20 ноября, горные спасатели Прикарпатья сообщали, что на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Там также фиксировали туман.

"Видимость ограничена. Ветер юго-западный 25 м/с, с порывами до 30 м/с. Температура воздуха -3°С", - рассказали украинцам.

Тем временем в урочище Заросляк недалеко от Ворохты Ивано-Франковской области было облачно. Шел мокрый снег, температура воздуха была около нуля градусов Цельсия, а порывы ветра достигали 15 м/с.

Пост горных спасателей Прикарпатья (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Уже в 11:22 Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области опубликовало сообщение, в котором предупредило туристов об усложнении погодных условий на высокогорье.

"Облачно, туман, видимость ограничена. Также напоминаем, что в настоящее время в горах действует штормовое предупреждение", - добавили спасатели и опубликовали видео, сделанное на горе Поп Иван.

Исходя из него, в горах бушует настоящая непогода, похожая на снежный шторм.

Кроме того, жителей и гостей Ивано-Франковской области предупредили о непростых погодных условиях в четверг, 21 ноября.

"Штормовое предупреждение. В течение суток 21 ноября ожидается усиление северо-западного ветра, 15-20 м/с", - рассказали в ГСЧС.

Предупреждение ГСЧС насчет порывов ветра (скриншот: facebook.com/dsns.if)