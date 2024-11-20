Сложные погодные условия. Спасатели показали настоящий снежный шторм в Карпатах (видео)

В ГСЧС показали снежный шторм, который удалось снять с горы Поп Иван - одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, расположенной на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора (на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
По состоянию на 8 часов утра среды, 20 ноября, горные спасатели Прикарпатья сообщали, что на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Там также фиксировали туман.
"Видимость ограничена. Ветер юго-западный 25 м/с, с порывами до 30 м/с. Температура воздуха -3°С", - рассказали украинцам.
Тем временем в урочище Заросляк недалеко от Ворохты Ивано-Франковской области было облачно. Шел мокрый снег, температура воздуха была около нуля градусов Цельсия, а порывы ветра достигали 15 м/с.
Пост горных спасателей Прикарпатья (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Уже в 11:22 Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области опубликовало сообщение, в котором предупредило туристов об усложнении погодных условий на высокогорье.
"Облачно, туман, видимость ограничена. Также напоминаем, что в настоящее время в горах действует штормовое предупреждение", - добавили спасатели и опубликовали видео, сделанное на горе Поп Иван.
Исходя из него, в горах бушует настоящая непогода, похожая на снежный шторм.
Кроме того, жителей и гостей Ивано-Франковской области предупредили о непростых погодных условиях в четверг, 21 ноября.
"Штормовое предупреждение. В течение суток 21 ноября ожидается усиление северо-западного ветра, 15-20 м/с", - рассказали в ГСЧС.
Предупреждение ГСЧС насчет порывов ветра (скриншот: facebook.com/dsns.if)
Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр прогнозировал резкое ухудшение погоды в большинстве регионов - сложные погодные условия на территории Украины ожидают в период со среды, 20 ноября, до ориентировочно воскресенья, 24 ноября.
В то же время синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, когда начнет засыпать снегом большинство областей и где он может "задержаться".
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