Сложный ад, но города держатся: в ОСУВ "Хортица" рассказали о Торецке и Часов Яре

Несмотря на длительные городские бои в Торецке и Часовом Яру ситуация там остается сложной. Россияне пытаются обойти Часов Яр с севера, но украинские войска продолжают держать оборону.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
"Торецк и Часов Яр - это очень длинный и сложный ад. В обоих городах городские бои идут дольше долго, месяцами, почти год в случае Часового Яра. Следует понимать, что это ежедневный ужас, но тем не менее, эти города держатся", - сказал Трегубов.
По его словам, в Часовом Яру россияне пытаются обойти город с севера, но успеха не достигают. Однако там отдельные позиции просто не выдерживают и украинские войска вынуждены отходить.
"Тем не менее украинские войска ведут оборону в обоих этих городах", - заявил Трегубов.
По словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова и спикера ОТУ "Луганск" Дмитрия Запорожца, город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.
Россияне пытаются захватить оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в направлениях шахт "Центральная" и "Торецка".
Недавно на Торецком направлении сильно активизировалась российская тактическая авиация. Следствием этого и стало сбитие российского Су-25 в субботу, 8 февраля.
Напомним, по информации ВСУ, российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную.
В городе продолжаются ожесточенные бои. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.
На днях в ОСУВ "Хортица" сообщили, что российская армия активизировала свое наступление на Краматорском и Турецком направлениях. В частности, враг штурмовал Часов Яр. Однако ВСУ отбили наступление противника на юге этого населенного пункта.
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