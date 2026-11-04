Сложная ситуация со светом: Зеленский дал срочное поручение из-за задержки ремонтов

Глава государства заявил, что на всей территории страны должна быть максимально оперативная и полная работа госструктур, областных и местных властей. Он добавил, что это касается и компаний, которые снабжают людей электричеством, теплом и водой, независимо от формы собственности.

"Поручил правительству и правоохранителям сегодня до конца дня представить соответствующий перечень мер, которые обеспечат полноценное сотрудничество с теми компаниями, которые на сегодня отстают в ремонтах и восстановлении", - сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонты продолжаются значительно дольше.

В то же время он сообщил, что сформированы резервы необходимого оборудования и восстановление должно происходить после каждого обстрела.

"Ситуация в Киеве сейчас особенно сложна: у людей и предприятий многочасовые отключения электричества и воды. Непросто на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Черкасщине, Винницкой и также Донбассе, где есть чрезвычайные вызовы из-за боевых действий", - подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что есть очереди и экстренные отключения электроэнергии в южных регионах.