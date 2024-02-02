На сколько вырастут зарплаты украинцев в этом году: прогноз НБУ

"Ускорение темпов восстановления экономики с 2025 года будет способствовать дальнейшему росту реальных зарплат, которые превысят свой довоенный уровень до конца следующего года", - говорится в прогнозе.

НБУ отмечает, в дальнейшем весомым фактором увеличения зарплат станет ужесточение конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями.

Обновленный прогноз НБУ

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году выросла на 17,1%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,5%.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 16,2%, реальной – на 8,7%.

В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 12,0%, реальная – на 4,9%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,2%, реальная – на 2,7%

Безработица в Украине

Как отметили в НБУ, по причине роста спроса на рабочую силу в условиях ограниченного предложения все больше предприятий испытывают нехватку квалифицированных работников. Это также свидетельствует о структурных изменениях и усилении диспропорций на рынке труда. В результате, по оценкам НБУ, уровень безработицы в IV квартале 2023 года хоть и снизился по сравнению с ІІІ кварталом, но оставался высоким.

"В то же время различия между отдельными категориями безработных усилились. Если до полномасштабной войны уровни безработицы для мужчин и женщин были достаточно близкими и шок I квартала 2022 почти одинаково увеличил безработицу среди представителей обоих полов, то в дальнейшем сокращение безработицы среди мужчин происходило значительно быстрее, что, вероятно, связано с мобилизационными процессами", - говорится в обзоре.

По оценкам НБУ уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил 19,0% в 2023 году. НБУ прогнозирует, что он упадет до 16,2% в 2024 году, до 13,9% в 2025 году и до 12,2% в 2026 году.

По прогнозу НБУ, спрос на рабочую силу в дальнейшем будет усиливаться на прогнозном горизонте, особенно по мере ослабления рисков безопасности. Это будет способствовать снижению уровня безработицы. Однако он будет оставаться значительным и превышать свой естественный уровень из-за долгосрочных эффектов войны. В частности, ограниченным будет оставаться предложение рабочей силы: в 2024 году из-за мобилизации, в последующие годы - из-за медленного возвращения мигрантов из-за границы. В то же время, на рынке труда будут сохраняться диспропорции из-за изменения структуры экономики как вследствие разрушения во время войны, так и, вероятно, неравномерного восстановления отраслей и регионов в послевоенное время.

"Диспропорции на рынке труда на фоне оживления экономической активности и улучшения финансового состояния предприятий среди прочего будут оказывать давление в сторону повышения зарплат в частном секторе", - прогнозируют в НБУ.

Реальная зарплата

По данным Госстата, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2022 году сократились на 14,1%.

По данным правительства, в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата работников брутто составила 14 847 гривен, а скорректированная на уровень инфляции сократилась на 11,9%.

Правительство прогнозирует, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25732 гривен в 2025 году и 30 260 гривен в 2026 году.