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На сколько вырастут цены на топливо после повышения акцизов: оценка НБУ

Фото: цены на топливо в Украине вырастут в 2024 году почти на 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Повышение акцизных налогов с 1 сентября 2024 года будет подпитывать рост цен на топливо в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2024 года).

По прогнозу НБУ, топливо подорожает за третий квартал 2024 года на 3,8%, за четвертый квартал – еще на 5,4%. В итоге до конца года горючее подорожает более чем на 9%.

Как отметили НБУ, краткосрочное понижающее давление будет и значительное предложение горючего благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривны в предыдущие периоды цены на топливо возрастут в конце 2024 года - начале 2025 года.

По данным НБУ, из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг.

"Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится - до 4%", - говорится в прогнозе.

Напомним, в Украине с 1 сентября поднимут акцизы на горючее. Это станет первым этапом повышения налогов.

С 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное горючее вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро. Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).

Средние розничные цены 31 июля на бензин А-95 составляют 56,74 грн за литр, на дизельное топливо 52,88 грн за литр, на автогаз 28,00 грн за литр.

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Цены на бензин