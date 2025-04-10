Сколько воды нужно пить ежедневно? Советы МОЗ для здоровья всей семьи

Вода - важный элемент нашего здоровья. Но знаете ли вы, сколько ее нужно пить ежедневно? Этот вопрос волнует едва ли не каждого человека на планете.

Подробнее о том, сколько воды нужно человеку ежедневно, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Образ полуторалитровой бутылки воды, которую мы должны выпивать за сутки, прочно сидит в нашем сознании. Еще бы! Над этим работали рекламные компании по продаже минеральной воды, и "продать" такой совет просто, потому что не надо слишком рассуждать.

Но думать надо всегда, и в отношении воды тоже. Ведь наш водный баланс, то есть то, сколько воды мы теряем и должны получить извне, зависит от температуры и влажности воздуха, того, как мы одеты и чем занимаемся, что мы ели, нервничали ли мы, как работают наши почки, нет ли диареи, какие лекарства принимаем и т.д.

Очень много всего действует на наш водный баланс, чтобы дать универсальные советы по количеству жидкости.

От чего зависит потребность организма в воде

Наша потребность в жидкости может меняться ежедневно в зависимости от обстоятельств, поэтому ориентироваться прежде всего надо на свою жажду. Понятно, что надо каждый раз предусматривать свою жажду. Например, даже зимой тренировки или обучение в кабинете, где много людей, отопление и закрытые окна - это ситуации, когда потери воды возрастают.

А когда мы сидим в кондиционированном помещении весь день, то не стоит вливать в себя минеральную воду принудительно, хоть это и лето.

Заметьте, что мы принимаем во внимание не только чистую воду, но и борщ, узвар, мандарины, яблоки, чай, молоко и кефир - все, кроме алкоголя и крепкого кофе. Потому что они являются диуретиками, то есть хоть и содержат воду, но заставляют почки сильнее ее выводить.

Именно поэтому, к слову, алкогольные напитки нужно запивать водой. Бокал вина и стакан воды, и так каждый раз. Заметим, что врачи Министерства здравоохранения отметили, что алкоголь вредит здоровью даже в самых маленьких дозах.

Что лучше пить

Лучше всего утоляет жажду вода, поэтому специалисты прежде всего рекомендуют пить обычную воду и напитки, которые не содержат много калорий.

Старайтесь ограничить потребление сладких напитков, однако, кроме воды и напитков, источником жидкости могут служить пищевые продукты: супы, овощи, фрукты и т.д.

Сколько необходимо пить взрослым

Как мы уже отметили, нет единой для всех нормы потребления воды. На потребности организма в жидкости влияют различные факторы:

индивидуальные особенности,

уровень физической активности,

температура окружающей среды,

климатические условия.

Главным сигналом и контролером потребления воды является чувство жажды.

Однако есть ориентировочная норма жидкости в день, которая для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800 - 3000 мл/день. Важно помнить, что это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с пищей.

Сколько необходимо пить детям

Как и взрослым, детям надо не по графику, а ориентируясь на ощущение жажды. В то же время, детям следует напоминать о питье, потому что они плохо различают сигналы тела о жажде, и более рискуют подвергнуться обезвоживанию. Детям советуют потреблять воду в течение всего дня и особенно во время активных игр или занятий спортом.

Количество воды, которое должен потреблять ребенок в течение дня, зависит от многих факторов:

пола,

возраста,

уровня физической активности,

температуры воздуха,

погодных условий и климата.

Единых норм потребления жидкости нет, но вы можете ориентироваться на общие рекомендации по питьевому режиму для детей:

дети от 1-4 лет: от 2-4 стаканов;

дети 4-8 лет: 5 стаканов;

дети 9 -13 лет: 7-8 стаканов;

14 и более: от 8 до 11 стаканов

Дневную норму воды ребенок также может получить не только потребляя воду, но и из пищевых продуктов: овощей, фруктов, супов и т.д.