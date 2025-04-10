Сколько воды нужно пить ежедневно? Советы МОЗ для здоровья всей семьи
Вода - важный элемент нашего здоровья. Но знаете ли вы, сколько ее нужно пить ежедневно? Этот вопрос волнует едва ли не каждого человека на планете.
Подробнее о том, сколько воды нужно человеку ежедневно, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Образ полуторалитровой бутылки воды, которую мы должны выпивать за сутки, прочно сидит в нашем сознании. Еще бы! Над этим работали рекламные компании по продаже минеральной воды, и "продать" такой совет просто, потому что не надо слишком рассуждать.
Но думать надо всегда, и в отношении воды тоже. Ведь наш водный баланс, то есть то, сколько воды мы теряем и должны получить извне, зависит от температуры и влажности воздуха, того, как мы одеты и чем занимаемся, что мы ели, нервничали ли мы, как работают наши почки, нет ли диареи, какие лекарства принимаем и т.д.
Очень много всего действует на наш водный баланс, чтобы дать универсальные советы по количеству жидкости.
От чего зависит потребность организма в воде
Наша потребность в жидкости может меняться ежедневно в зависимости от обстоятельств, поэтому ориентироваться прежде всего надо на свою жажду. Понятно, что надо каждый раз предусматривать свою жажду. Например, даже зимой тренировки или обучение в кабинете, где много людей, отопление и закрытые окна - это ситуации, когда потери воды возрастают.
А когда мы сидим в кондиционированном помещении весь день, то не стоит вливать в себя минеральную воду принудительно, хоть это и лето.
Заметьте, что мы принимаем во внимание не только чистую воду, но и борщ, узвар, мандарины, яблоки, чай, молоко и кефир - все, кроме алкоголя и крепкого кофе. Потому что они являются диуретиками, то есть хоть и содержат воду, но заставляют почки сильнее ее выводить.
Именно поэтому, к слову, алкогольные напитки нужно запивать водой. Бокал вина и стакан воды, и так каждый раз. Заметим, что врачи Министерства здравоохранения отметили, что алкоголь вредит здоровью даже в самых маленьких дозах.
Что лучше пить
Лучше всего утоляет жажду вода, поэтому специалисты прежде всего рекомендуют пить обычную воду и напитки, которые не содержат много калорий.
Старайтесь ограничить потребление сладких напитков, однако, кроме воды и напитков, источником жидкости могут служить пищевые продукты: супы, овощи, фрукты и т.д.
Сколько необходимо пить взрослым
Как мы уже отметили, нет единой для всех нормы потребления воды. На потребности организма в жидкости влияют различные факторы:
- индивидуальные особенности,
- уровень физической активности,
- температура окружающей среды,
- климатические условия.
Главным сигналом и контролером потребления воды является чувство жажды.
Однако есть ориентировочная норма жидкости в день, которая для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800 - 3000 мл/день. Важно помнить, что это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с пищей.
Сколько необходимо пить детям
Как и взрослым, детям надо не по графику, а ориентируясь на ощущение жажды. В то же время, детям следует напоминать о питье, потому что они плохо различают сигналы тела о жажде, и более рискуют подвергнуться обезвоживанию. Детям советуют потреблять воду в течение всего дня и особенно во время активных игр или занятий спортом.
Количество воды, которое должен потреблять ребенок в течение дня, зависит от многих факторов:
- пола,
- возраста,
- уровня физической активности,
- температуры воздуха,
- погодных условий и климата.
Единых норм потребления жидкости нет, но вы можете ориентироваться на общие рекомендации по питьевому режиму для детей:
- дети от 1-4 лет: от 2-4 стаканов;
- дети 4-8 лет: 5 стаканов;
- дети 9 -13 лет: 7-8 стаканов;
- 14 и более: от 8 до 11 стаканов
Дневную норму воды ребенок также может получить не только потребляя воду, но и из пищевых продуктов: овощей, фруктов, супов и т.д.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения Украины.
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