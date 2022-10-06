Сколько военных облигаций украинцы приобрели через "Дію": ответ Минцифры

За три дня украинцы приобрели через мобильное приложение "Дія" военных облигаций на сумму более 25 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

Каждая облигация называется временно оккупированной территорией - Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Стоимость одной облигации - от 900 грн. Можно выбрать срок облигации - до 1,5 лет. Именно через это время получите свои средства обратно, а вместе с ними и проценты. Выплаты поступят на карту єПідтримка.

Сообщается, что самыми популярными облигациями стали Донецк и Мариуполь. Возможность покупать военные займы онлайн стала доступна 3 октября.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок подачи заявки совершеннолетними украинцами на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" через приложение "Дія".

Также мы писали, что Министерство финансов с начала войны размещает облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под названием "Военные облигации". Эти бумаги являются обычными гособлигациями.

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