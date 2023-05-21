Сколько истребителей F-16 может получить Украина от союзников: оценка Игната

Как отметил Игнат, во время передачи подразделениями речь идет о более 12 самолетах.

"Таким образом, несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - сказал спикер командования Воздушных сил.

В то же время он отметил, что сегодня в арсенале Украины находятся четыре типа основных самолетов:

СУ-24;

СУ-25;

МиГ-29;

СУ-27.

"Эти все типы самолетов может заменить единственный многоцелевой самолет F-16", - заметил Игнат.

Чем F-16 особенны?

По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, F-16 способны эффективно уничтожать воздушные угрозы со стороны России еще на границе. Это поможет не подпускать вражеские ракеты и дроны к нашим городам.

В частности:

истребители помогли бы завоевать планировку в воздушном пространстве;

отогнать вражескую авиацию благодаря ракетам класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км;

наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях;

вернуть контроль над Черным морем;

сделать работу пилотов эффективной и безопасной;

США дали зеленый свет

Во время саммита G7 президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о поддержке совместных усилий союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.