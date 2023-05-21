Сколько истребителей F-16 может получить Украина от союзников: оценка Игната

Украинские военные в будущем могут получить несколько десятков истребителей F-16. Самолеты будут передавать вероятно подразделениями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Как отметил Игнат, во время передачи подразделениями речь идет о более 12 самолетах.
"Таким образом, несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - сказал спикер командования Воздушных сил.
В то же время он отметил, что сегодня в арсенале Украины находятся четыре типа основных самолетов:
"Эти все типы самолетов может заменить единственный многоцелевой самолет F-16", - заметил Игнат.
По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, F-16 способны эффективно уничтожать воздушные угрозы со стороны России еще на границе. Это поможет не подпускать вражеские ракеты и дроны к нашим городам.
В частности:
Во время саммита G7 президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о поддержке совместных усилий союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.
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