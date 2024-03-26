Сколько большых десантных кораблей осталось в Черноморском флоте РФ: ответ ВМС

"Если брать большие десантные корабли, то их в строю остается 5 единиц из 13, которые были у них в начале полномасштабного вторжения", - сказал Плетенчук.

По его словам, четыре из этого количества были уничтожены, еще 4 находились в ремонте, среди которых "Азов" и "Ямал".

"Ямал" закончил уже ремонт и должен был выходить на испытание - получил повреждение - возвращается в ремонт. "Азов" получил повреждение и остается в ремонте. Теперь можно еще сюда добавить "Константина Ольшанского". То есть в общей сложности было 14. Пять остается в строю по состоянию на данный момент. И пять фактически находятся в ремонте вместе с "Константином Ольшанским", - пояснил Плетенчук.

Что касается остальных кораблей, то в Крыму россияне ремонтируют 15 поврежденных судов. По мнению спикера ВМС, можно сказать, что треть корабельного состава Черноморского флота РФ фактически выведена из строя или уничтожена.

"К сожалению, если брать качественные показатели, остается в строю самые опасные образцы вооружения - это носители крылатых ракет "Калибр". Среди которых есть подводные и надводные лодки, - заметил Плетенчук.

Он напомнил, что такого типа кораблей уничтожено Украиной два: подлодка "Ростов-на-Дону" и малый ракетный корабль "Аскольд".

"Поэтому в принципе их десяток в среднем. Потому что эта цифра колеблется в зависимости от боеготовности, остается в строю. Однако у них проблемы с логистикой. И, как видите, в течение длительного времени они не применяются", - подытожил Плетенчук.

Поражение БДК "Константин Ольшанский"

Напомним, что Силы обороны Украины поразили ракетой "Нептун" корабль "Константин Ольшанский". Это официально подтвердил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Как он уточнил в комментарии РБК-Украина, это произошло поздно вечером 23 марта.

По его словам, россияне 9 лет грабили этот БДК, снимая оборудование и использовали для ремонта собственных кораблей этого проекта, потому что заказать оборудование в Польше через подставные агентства РФ не удалось. Но на 10 год войны оккупанты поняли, что его восстановить легче, чем поврежденные в бою собственные ВДК 775 проекта. И соответственно "Константин Ольшанский" находился в ремонте в течение последнего года.

После этого захватчики смогли его восстановить и думали выдать за один из "восстановленных своих кораблей" - "Минск" или "Оленегорский горняк". Но, после того, как эта информация была получена украинскими военными, было принято решение об уничтожении "Константина Ольшанского". После поражения ракетой "Нептун". БДК получил повреждение.

Как рассказал РБК-Украина Плетенчук, характер повреждений уточняется. Но в ВМС констатируют, что этот БДК не боеготов и получил повреждение непосредственно в Севастопольской бухте.