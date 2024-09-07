Во сколько украинцам обойдется "борщевой набор": цены на овощи в сентябре

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Цены стабильны, но выше прошлогодних

Классический набор для приготовления борща состоит из картофеля, капусты, свеклы, моркови и лука. Все эти овощи доступны покупателям в широком ассортименте, ведь конец лета – начало осени является сезоном созревания и их массового сбора.

Борщевой набор в начале сентября остается относительно стабильным в цене, однако отдельные овощи подорожали. Как рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, морковь и белокочанная капуста выросли в цене из-за уменьшения предложения.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина также рассказал о подорожании отдельных составляющих "борщевого набора" по сравнению с прошлым годом.

"Повышение цен связано с рядом факторов. Во-первых, это климатический фактор, повлиявший на урожайность. Во-вторых, общие расходы фермерских хозяйств за год также выросли. В частности, это расходы на топливо, затраты на факторы производства (средства защиты растений, удобрения), заработные платы", – объяснил аналитик УКАБ.

Кроме того, на стоимость вливает предложение, которое уменьшилось по некоторым компонентам. Среди причин – неурожайность из-за жары, переход отдельных фермерских хозяйств на выращивание других видов овощей в этом году.

Рекорд за 10 лет. Почему подорожал картофель и сколько стоят другие овощи для борща

Цены на картофель по супермаркетам составляют от 15 до 18 грн/кг, на оптовом рынке "Шувар" овощ стоит 10,5 грн/кг. Как отмечает представитель рынка Татьяна Попович, это самая высокая цена за последние 10 лет.

В прошлом году в это время картофель стоил 7,5 грн/кг, а для сравнения, в 2016 году - 2,5 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Рост стоимости обусловлен высоким спросом на картофель со стороны оптовых компаний и розничных сетей, что также связано со снижением производства картофеля и ухудшением его качества из-за засухи.

Капуста

Татьяна Попович рассказывает, что пиковый момент роста цены на капусту был во второй половине августа – 22,5 грн/кг. В настоящее время средняя цена капусты – 17,5 грн/кг (оптовая на рынке "Шувар"). В прошлом году в начале сентября капуста стоила всего 7,5 грн/кг.

В супермаркетах цены на капусту 6 сентября составляли: 21,95 грн/кг (АТБ), 20,9 грн/кг (NOVUS), 28 грн/кг ("Сильпо").

Скриншот atbmarket.com

Лук

Оптовая цена лука на рынке "Шувар" 12,5 грн/кг. В супермаркетах овощ стоит: в АТБ – 13,75 грн, "Сильпо" – 14,3 грн, VARUS – 12,9 грн/кг. Прошлогодняя средняя цена на репчатый лук составила 11,98 грн/кг (данные портала Минфин на 1 сентября 2023 года).

Скриншот google.com

Морковь

Стоимость моркови составляет 11 грн за килограмм (оптовая), а в супермаркетах овощи в среднем можно купить за 13 грн/кг. В 2023 году цена была чуть ниже – 10,57 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Свекла

Свекла оптом стоит 9,5 грн/кг. По супермаркетам цены следующие: 10,95 грн в АТБ, 12,9 грн в "Сильпо", 10,8 грн у VARUS.

Скриншот atbmarket.com

В прошлом году средняя розничная стоимость свеклы составляла 8,77 грн/кг.

Что будет с ценами осенью

В ближайшие недели можно ожидать некоторое снижение цен овощей "борщевого набора", считает Татьяна Попович. Это связано с началом массового сбора поздних сортов

Однако в дальнейшем цены на свеклу, лук и капусту могут вырасти на 10-15% ближе к ноябрю из-за повышенного спроса и ограниченного предложения.

Подробнее о том, как будут меняться цены на продукты в Украине осенью и какие факторы на это будут влиять, можно прочитать в отдельном материале.

При подготовке материала использовались: комментарии аналитика УКАБ Максима Гопки и руководителя отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" (Львов) Татьяны Попович, публикация портала EastFruit, данные о ценах портала Минфин и сетей супермаркетов.