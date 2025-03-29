Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина 2025: к чему готовиться

Содержание:

Пасхальная корзина 2025: как изменится стоимость

Чем меньше времени до Пасхи, тем выше будет спрос на продукты, из которых готовят основные угощения. В первую очередь речь идет о мясе, колбасных изделиях, яйцах, молочной продукции.

Предпраздничный ажиотаж будет способствовать повышению цен, но также следует учитывать общую ситуацию на рынке продуктов с тенденцией на подорожание (из-за инфляции, повышения цен на энергоносители, производственных затрат и т.п.).

Как отметил в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, в этом году пасхальная корзина подорожает.

"Просчитывать точную стоимость пасхальной корзины-2025 еще слишком рано, но уж точно можем сказать, что она будет дороже, чем в прошлом году", - прогнозирует он.

Эксперт в частности говорит, что в этом году вырастет стоимость пасок (как домашнего приготовления, так и приобретенных), поскольку дорожают главные компоненты, в том числе молочные продукты.

"Основной причиной роста цен на молочные продукты является сезонный фактор, который при наступлении тепла немного снизит свое влияние. Такую же ситуацию имеем и с яйцами. В то же время в категории мясной продукции не стоит ожидать значительного подорожания", - рассказал Максим Гопка о ценовых ожиданиях к празднику.

Относительно стоимости яиц - она ​​формируется под влиянием сезонных факторов, а также зависит от цен на корма. Как отмечают в аналитическом отчете УКАБ, до мая цена на яйца в Украине будет колебаться в пределах 5-8 грн от нынешней. Если погодные условия будут позитивными для стабильного производства, стоимость продукта может снизиться на 25-30% от текущей цены.

Что можно купить к празднику уже сейчас и какие цены

Чтобы избежать предпраздничного ажиотажа, некоторые продукты к Пасхе можно приобрести заранее. Например, мясо на жаркое - заморозить. Долгий срок хранения, при соблюдении температурных условий, имеют колбасные изделия, а также продукты для выпечки пасок: мука, сахар, сливочное масло.

Свинина

Свиная лопатка на 28 марта стоила в супермаркетах: "Сильпо" - 159 грн/кг; в Novus- 184 грн/кг.

Ошеек свиной продают за 249 грн/кг в Novus, 239 грн/кг в "Сильпо" и в Varus.

Скриншот silpo.ua

Колбаса

Сыровяленые или копченые колбасы хранятся в герметичной упаковке в холодильнике несколько месяцев. Потому такую продукцию можно приобрести заранее.

Копченая колбаса "Украинская" от "Добров" в сети АТБ стоит 591,49 грн/кг. Сыровяленая колбаса "Нострано" марки "Алан" в "Сильпо" обойдется в 119 грн за 200 г. Сырокопченый сервелат в Varus - 284,9 грн за 330 г.

Скриншот atbmarket.com

Мука

Как отмечают аналитики УКАБ в отчете за март, пшеничная мука за последний месяц подешевела на 16% - в среднем до 25,8 грн/кг. Изменение цены может быть решением розничных сетей сделать скидки перед Пасхой, ведь цены пшеницы (сырья) за последний месяц не снизилась.

В АТБ стоимость муки собственной торговой марки "Розумный выбир" составляет 23,9 грн/кг. Мука "Хуторок" у "Сильпо" - 26,89 грн/кг, в Varus цена - 18,17 грн/кг за продукцию торговой марки сети "Выгода".

Скриншот varus.ua

Сливочное масло

Для выпечки пасок можно заранее приобрести сливочное масло. Оно может храниться в морозилке 3 месяца. К тому же, цены на молочную продукцию в ближайшее время не будут снижаться.

Согласно данным отчета УКАБ, ценовую ситуацию может изменить увеличение предложения (надоев молока), однако этого следует ожидать с наступлением тепла в конце апреля.

Цены на масло сейчас такие: "Своя линия" 82% в АТБ - 99,7 грн за 180 г; в "Сильпо" масло "Галичина" 82,5% - 109 грн, масло "Ферма" 82,5% - 99,9 грн за пачку.

Скриншот atbmarket.com

Сахар

В УКАБ прогнозируют, что в следующем месяце цены на сахар могут измениться из-за уменьшения запасов, но колебания будут незначительными.

На сегодня сахар можно купить за 32,9 грн/кг в АТБ; 34,29 грн - в "Сильпо"; 32,9 грн/кг - в Varus; 34,99 грн/кг - в сети Novus.

При подготовке материала использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, аналитический отчет УКАБ за март и данные сайтов сетей супермаркетов.