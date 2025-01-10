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Сколько украинцев забронированы от мобилизации на сегодня: Шмыгаль назвал цифру

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодня бронирование получили до 950 тысяч человек. Эта цифра никоим образом не влияет на процессы мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"У нас по состоянию на сегодня забронировано, чтобы не давать точную цифру, меньше миллиона. В район между 900-950 тысяч человек. И это приемлемая цифра. Она зафиксирована уже в течение длительного времени и никак не влияет на процессы мобилизации, которые нужны Генштабу и Минобороны", - заявил глава украинского правительство.

Мобилизация в Украине

В мае в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он также предусматривает обязательства для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет по обновлению собственных данных.

В том же числе, согласно законодательству, под мобилизацию попадают от 25 до 60 лет. В то же время работники критической инфраструктуры и оборонной промышленности имеют возможность быть забронированными.

По словам главы Министерства национального единства Алексея Чернышева, Украина готова предоставить беженцам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

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Денис ШмыгальБронирование от мобилизацииВойна в Украине