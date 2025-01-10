Сколько украинцев забронированы от мобилизации на сегодня: Шмыгаль назвал цифру

Мобилизация в Украине

В мае в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он также предусматривает обязательства для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет по обновлению собственных данных.

В том же числе, согласно законодательству, под мобилизацию попадают от 25 до 60 лет. В то же время работники критической инфраструктуры и оборонной промышленности имеют возможность быть забронированными.

По словам главы Министерства национального единства Алексея Чернышева, Украина готова предоставить беженцам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

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