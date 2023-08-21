Сколько украинцев ощущают себя европейцами и от чего это зависит: данные опроса

По данным опроса, наиболее заметные изменения произошли после 2021 года, когда ощущали себя европейцами 41% опрошенных, не ощущали – 49%.

По сравнению с 2021 годом в западном регионе доля тех, кто чувствует себя европейцем, выросла с 56,5% до 68%, в центральном – с 43,5% до 49%, в восточном - с 32% до 42%, и статистически значимо не изменилась в южном регионе (соответственно 24% и 29%).

Причины "неевропейскости"

Называя причину, мешающую чувствовать себя европейцем, чаще всего называют низкий уровень благосостояния (хотя доля таких по сравнению с 2006 годом уменьшилась с 76% до 56%).

Также меньше стало тех, кто в качестве причины назвал низкий уровень культуры, образования (уменьшение с 35% до 21%).

Еще 45% назвали социально-культурные условия жизни (в 2006 году – 41%).

Больше стало тех, кто указывает на языковые барьеры (их доля выросла с 24% до 39%) и на чувство себя представителем другой культуры (рост с 11% до 23%), на религиозную принадлежность (с 3% до 8%). Еще 32% указали на "неевропейское" сознание (в 2006 году примерно столько же – 29%).

Опрос проводился Центром Разумкова с 23 по 31 мая 2023 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.