Сколько украинцев получили в январе субсидии: данные Пенсионного фонда

Несмотря на войну, украинцы и дальше продолжают получать субсидии и льготы для оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Так, в январе 2023 года жилищные субсидии и льготы получали более 2,6 млн. украинцев. При этом 1,8 миллиона получают их с помощью уполномоченных банков - Сбербанк, Приватбанк, Райффайзен банк Аваль и других.

Еще 874,1 тыс. человек (32,9%) получают средства для оплаты жилищно-коммунальных услуг через отделения Укрпочты.