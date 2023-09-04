RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько украинцы тратят и в магазинах в интернете: назван средний чек

Фото: средний чек в магазинах сократился до 310 грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами во II квартале 2023 года составило 1,843 млрд шт., а их сумма 1,335 трлн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Доля безналичных операций во ІІ квартале 2023 года по сумме (829,5 млрд грн) находится на уровне 62,1% в общей сумме операций с платежными карточками.

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что во II квартале этого года больше всего операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговой сети (46,4%) на сумму 385,2 млрд грн.

Переводы с карты на карту во II квартале 2023 года составили треть по сумме (32,1%). Оплата товаров и услуг в интернете - 14,9% по сумме.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

  • в торговой сети – 310 грн (в I квартале этого года - 344 грн),
  • с перевода с карты на карту - 1 829 грн (2 133 грн),
  • по оплате товаров и услуг в сети Интернет - 495 грн (460 грн).

Ухудшение потребительских настроений

Напомним, в Украине в июне 2023 года существенно упал Индекс потребительских настроений. Фиксируется снижение показателей по всем составляющим индикатора - снизился как индекс потребительских настроений, так и индексы текущего положения и экономических ожиданий.

В целом прослеживается более пессимистическая оценка населением Украины как ситуации по состоянию на данный момент, так и будущего.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныбанки