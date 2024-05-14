Сколько украинских беженцев планируют оставаться в Европе: исследование

Почти у половины украинских беженцев в странах Восточной и Центральной Европы есть работа. Планируют остаться в стране пребывания в обозримом будущем 70% украинцев.
Такие результаты исследования Международной организации по Миграции (МОМ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на reliefweb.int.
Международная организация по Миграции провела масштабное исследование потребностей, намерений и проблем интеграции беженцев из Украины в 11 странах Центральной и Восточной Европы (включая Беларусь). В 2023 году опрос провели среди 28,7 тыс. украинцев, из них 24 602 были трудоспособного возраста.
Согласно результатам исследования, намеревались оставаться в стране пребывания в ближайшем будущем 17 149 опрошенных (70%). Другие планировали вернуться в Украину или переехать в другую страну.
В среднем доля тех, кто планировал остаться в стране, где проводился опрос, среди респондентов трудоспособного возраста (18-64 года) в 2023 году была 61%. В частности, в странах:
А среди опрошенных нетрудоспособного возраста (от 65 лет) намеревались оставаться в стране убежища 9% людей.
По данным исследования, 66% респондентов (11 290 человек) были экономически активны – 44% работали, а 22% – искали занятость. Не работали 28% опрошенных.
Уровень занятости украинцев растет со временем пребывания в стране. К примеру, за первые полгода нашли работу в среднем 53% опрошенных, за 7-12 месяцев – 69% участников исследования, 19-24 месяца – 74%.
Среди экономически активных беженцев уровень занятости в странах был такой:
Основным препятствием при поиске работы три четверти респондентов в Чехии, Литве и Словакии назвали язык. Впрочем, уровень владения местным языком на разных уровнях в странах, где проводилось исследование, в среднем 74%. Меньше всего (50%) респондентов знают язык в Латвии, больше всего – в Польше (85%).
Фото: Трудоустройство украинских беженок в Болгарии (gettyimages.com)
Другие проблемы, которые называли беженцы: отсутствие рабочих мест в районе проживания, трудности в том, чтобы совмещать обязанности в семье и работу, состояние здоровья и дискриминация.
Напомним, мы писали, что украинцы массово выезжают из нескольких стран ЕС. По данным Евростата, в марте уменьшилось количество украинцев в 9 странах ЕС.
Также мы рассказывали, какие реалии украинских беженцев в Польше и Молдове. Планируют когда-нибудь вернуться в Украину более четверти опрошенных в этих странах.
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