Сколько украинских беженцев планируют оставаться в Европе: исследование

Сколько трудоспособных украинцев планируют пока оставаться за границей

Международная организация по Миграции провела масштабное исследование потребностей, намерений и проблем интеграции беженцев из Украины в 11 странах Центральной и Восточной Европы (включая Беларусь). В 2023 году опрос провели среди 28,7 тыс. украинцев, из них 24 602 были трудоспособного возраста.

Согласно результатам исследования, намеревались оставаться в стране пребывания в ближайшем будущем 17 149 опрошенных (70%). Другие планировали вернуться в Украину или переехать в другую страну.

В среднем доля тех, кто планировал остаться в стране, где проводился опрос, среди респондентов трудоспособного возраста (18-64 года) в 2023 году была 61%. В частности, в странах:

Болгария – 58%;

Чехия – 73%;

Эстония – 89%;

Венгрия – 44%;

Литва – 81%;

Латвия – 13%;

Молдова – 46%;

Польша – 38%;

Румыния – 61%;

Словакия – 76%.

А среди опрошенных нетрудоспособного возраста (от 65 лет) намеревались оставаться в стране убежища 9% людей.

Фото: Беженцы в Молдове (gettyimages.com)

Уровень занятости украинцев в странах пребывания

По данным исследования, 66% респондентов (11 290 человек) были экономически активны – 44% работали, а 22% – искали занятость. Не работали 28% опрошенных.

Уровень занятости украинцев растет со временем пребывания в стране. К примеру, за первые полгода нашли работу в среднем 53% опрошенных, за 7-12 месяцев – 69% участников исследования, 19-24 месяца – 74%.

Среди экономически активных беженцев уровень занятости в странах был такой:

Болгария – 60% (чаще всего в сфере услуг и образования);

Чехия – 68% (чаще всего на производстве, гостиничной и ресторанной сферах);

Эстония – 71% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);

Венгрия – 62% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);

Литва – 62% (чаще всего на производстве и в сфере услуг);

Латвия – 55% (основные сферы – торговля и производство);

Молдова – 64% (чаще всего в сфере услуг, гостиничной и ресторанной сферах);

Польша – 76% (чаще всего в сфере услуг и логистики);

Румыния – 53% (чаще всего в области образования и логистики);

Словакия – 59% (чаще всего в сфере услуг и производства).

Основным препятствием при поиске работы три четверти респондентов в Чехии, Литве и Словакии назвали язык. Впрочем, уровень владения местным языком на разных уровнях в странах, где проводилось исследование, в среднем 74%. Меньше всего (50%) респондентов знают язык в Латвии, больше всего – в Польше (85%).

Фото: Трудоустройство украинских беженок в Болгарии (gettyimages.com)

Другие проблемы, которые называли беженцы: отсутствие рабочих мест в районе проживания, трудности в том, чтобы совмещать обязанности в семье и работу, состояние здоровья и дискриминация.