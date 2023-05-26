ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько ударов по медучреждениям Украины Россия нанесла с начала войны: данные ВОЗ

Новина українською →
Пятница 26 мая 2023 20:48
Сколько ударов по медучреждениям Украины Россия нанесла с начала войны: данные ВОЗ Фото: в ВОЗ рассказали, сколько ударов по медучреждениям Украины Россия нанесла с начала войны (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны более 900 медицинских учреждений в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Организация отмечает, что всего зафиксировано 967 российских ударов по медучреждениям. В результате таких атак погибли по меньшей мере 97 человек и 126 получили ранения.

При этом сегодняшний удар по медучреждению в Днепре, где предоставляли психиатрическую помощь, пока не включили в данные ВОЗ, поскольку “процесс проверки занимает некоторое время”. Последний раз организация фиксировала атаку на медучреждения 7 мая, когда россияне обстреляли передвижную клинику.

"ВОЗ осуждает все акты насилия против здравоохранения. Эти атаки не только убивают и калечат, но и лишают людей крайне необходимой помощи, подвергают опасности медицинских работников и подрывают систему здравоохранения", - заявила в комментарии изданию пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, подобные атаки являются вопиющим нарушением международного права и должны быть немедленно прекращены.

Удар по Днепру

Напомним, сегодня оккупанты при помощи ракет атаковали медучреждение в Днепре. В результате удара пока известно о 31 раненом и двух погибших.

Завтра, 27 мая, в городе объявлен день траура, рассказал мэр Борис Филатов.

Более детально об атаке - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро лікарні ВООЗ Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Смертельное ДТП в Киеве: судье сообщили о подозрении
Смертельное ДТП в Киеве: судье сообщили о подозрении
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром