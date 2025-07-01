Сколько продлится война в Украине: МВФ обновил основной сценарий

"Предположения о ходе войны, лежащие в основе сценариев программы, остаются актуальными, так как мирные переговоры пока не дали ощутимых результатов", - заявили в МВФ и добавили, что это создает разнонаправленные риски по продолжительности и интенсивности конфликта.

Однако текущая программа МВФ имеет ограниченные возможности для поглощения новых шоков, включая возможное затягивание и усиление войны, при этом оставляя время для проведения реформ, необходимых для восстановления внешней устойчивости в среднесрочной перспективе, добавили в фонде

Прогноз роста ВВП на 2025 год

Прогноз роста ВВП на 2025 год сохраняется на уровне 2-3% в годовом выражении. Более низкий, чем ожидалось, дефицит электроэнергии в целом компенсируется увеличением импорта газа из-за снижения внутреннего производства и слабого аграрного экспорта.



При этом влияние изменений в госбюджет (увеличение военных расходов на 400 млрд гривен, - ред.) оценивается как незначительное, учитывая высокую долю импорта. Более высокий урожай во втором полугодии 2025 года должен поддержать рост.

Инфляция, как ожидается, снизится до 9% в годовом выражении к концу 2025 года. Этому будет способствовать ослабление базового эффекта цен на продукты питания во втором полугодии и жесткая монетарная политика.

Дефицит текущего счёта без учета грантов в 2025 году вырастет по сравнению с предыдущим обзором на 1,7% ВВП. Это связано с увеличением приоритетного импорта, более высоким импортом газа и снижением объемов аграрного экспорта.

Резервы и торговля

Риски, связанные с прекращением действия Автономных торговых мер ЕС для Украины, остаются, но смягчаются перенаправлением экспорта в другие регионы. Международные резервы к концу года составят 53,4 млрд долларов, что ниже предыдущего прогноза.

Основные причины снижения резервов - расширение дефицита текущего счета и перенос внешнего финансирования с 2025 на 2026 год.

Допбюджет и оборонные расходы

Потребности в оборонных расходах на 2025 год увеличились, что требует принятия дополнительного бюджета. Запланировано увеличение расходов на 5,8% ВВП, соответствующий законопроект вскоре поступит в парламент, говорится в документе.