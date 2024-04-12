RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько продлится война и как это скажется на экономике Украины: прогноз Всемирного банка

Фото: Всемирный банк дал прогноз по экономике Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экономические перспективы Украины зависят от сроков и количества поступлений внешней помощи, а также от предполагаемой продолжительности российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии.

В соответствии с индикативным сценарием, который предполагает, что активные боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года, ожидается, что ВВП в 2024 году вырастет на 3,2%. Начиная с 2025 года экономический рост Украины ускорится до 6,5% в соответствии с базовым предположением по мере возобновления роста экспорта и инвестиций в восстановление.

Прогнозируется, что рост частного потребления останется скромным из-за сдерживающей денежно-кредитной политики, необходимой для сдерживания послевоенной инфляции.

Ожидается, что инфляция повысится в 2024 году по мере снижения разовых факторов, но, согласно прогнозам, снизится с 2025 года.

"Этот сценарий подвержен значительным рискам ухудшения ситуации из-за уязвимости экономической траектории Украины к дефициту внешнего финансирования и возможного продления активных боевых действий после 2024 года. Если риски ухудшения ситуации материализуются, может возникнуть необходимость в более жесткой макроэкономической корректировке. Эта корректировка может повлиять на социальные расходы и трансферты домохозяйствам, от которых зависит большинство бедных, что может еще больше подтолкнуть многих из них к бедности", - говорится в обзоре.

Прогнозы роста ВВП на 2024 год

Правительство Украины заложило в госбюджете Украины прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на уровне 4,6%.

По прогнозу НБУ, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

МВФ прогнозирует, что в 2024 году темпы роста экономики Украины снизятся до 3-4%.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВПВсемирный банкВойна в Украине