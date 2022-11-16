Сколько будет продолжаться восстановление энергообъектов во Львовской области: ответ ОВА

Для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры во Львовской области нужно от 8 месяцев до 1 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.
Он отметил, что последствия вчерашних ракетных ударов россиян хуже последствий тех, которые были в октябре. По его словам, два из трех ударов - это повторные атаки по объектам критической энергетической инфраструктуры Львовской области.
"Все три объекта получили критические повреждения. Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, нужно 8-12 месяцев", - написал Козицкий.
Он отметил, что в настоящее время Львовская область заживлена на 95%. Однако питание происходит по временной схеме, поэтому жителей призывают экономно потреблять электроэнергию. Так, одновременно пользоваться электроэнергией могут только 30% абонентов Львовской области.
К тому же НЭК "Укрэнерго" ввела графики почасовых и аварийных отключений в области.
Козицкий также сравнил нынешнюю ситуацию с последовавшей после массированных ударов в октябре:
Напомним, вчера россияне выпустили по Львовской области более 10 ракет.
Всего 15 ноября оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами, 75 из них удалось сбить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.