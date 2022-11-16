Сколько будет продолжаться восстановление энергообъектов во Львовской области: ответ ОВА

Он отметил, что последствия вчерашних ракетных ударов россиян хуже последствий тех, которые были в октябре. По его словам, два из трех ударов - это повторные атаки по объектам критической энергетической инфраструктуры Львовской области.

"Все три объекта получили критические повреждения. Чтобы полностью возобновить работу энергообъектов в нашей области до довоенных показателей, нужно 8-12 месяцев", - написал Козицкий.

Он отметил, что в настоящее время Львовская область заживлена на 95%. Однако питание происходит по временной схеме, поэтому жителей призывают экономно потреблять электроэнергию. Так, одновременно пользоваться электроэнергией могут только 30% абонентов Львовской области.

К тому же НЭК "Укрэнерго" ввела графики почасовых и аварийных отключений в области.

Козицкий также сравнил нынешнюю ситуацию с последовавшей после массированных ударов в октябре: