Сколько еще нужно Мариуполей и Буч? В ОП эмоционально обратились к мировым лидерам

"Неужели война еще недостаточно кровавая, чтобы мировые лидеры быстро принимали жесткие решения? Сколько еще Мариуполи должны быть похоронены под завалами, чтобы Украина получила дальнобойные ракеты и авиацию? Сколько еще Буч должны вырезать россияне, чтобы международные компании перестали работать с РФ?" - написал Подоляк.

Напомним, как ранее заявил президент Владимир Зеленский, западным партнерам необходимо ускорить поставки вооружения, чтобы гарантировать поражение России и пресечь попытки оккупантов захватить территорию.

Добавим, что Украина ожидает основательных решений от новой встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн". Как пояснил глава государства, необходимо выиграть больше времени для мира и обеспечить ВСУ всем необходимым вооружением.

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