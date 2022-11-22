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Сколько еще массированных ударов по Украине может нанести РФ: ответ Данилова

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты могут совершить еще несколько таких же массированных обстрелов Украины, как 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в эфире "Свобода Live".

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще сделать такие обстрелы", - отметил секретарь СНБО.

Он также добавил, что у противника все еще остается очень большое количество ракет С-300, но с запасами высокоточных - все не так хорошо.

"Есть понимание, сколько осталось - определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ - это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много. Что касается высокоточных ракет - мы четко осознаем, сколько они на сегодняшний день их имеют. Если бы все было хорошо, они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами", - подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, которые остались у страны-агрессора.

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