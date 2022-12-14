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Германия выделит Украине 50 миллионов евро помощи на зиму, - глава МИД Бербок

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Среда 14 декабря 2022 03:41
Германия выделит Украине 50 миллионов евро помощи на зиму, - глава МИД Бербок Фото: Глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин дополнительно предоставит Украине 50 миллионов евро зимней помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter немецкого министерства иностранных дел.

Дипломатка отметила, что цивилизованный мир не позволит российскому диктатору Владимиру Путину заморозить украинцев.

"Путинские бомбы означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика в свете мобильных телефонов. Что дети делают домашние задания при свечах в шапке, шарфе и куртке. Вот почему мы мобилизуем помощь, включая генераторы и трансформаторы", - добавила Бербок.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что несколько государств Европы приняли решение о дополнительных пакетах помощи Украине.

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