Германия выделит Украине 50 миллионов евро помощи на зиму, - глава МИД Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин дополнительно предоставит Украине 50 миллионов евро зимней помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter немецкого министерства иностранных дел.

Дипломатка отметила, что цивилизованный мир не позволит российскому диктатору Владимиру Путину заморозить украинцев. "Путинские бомбы означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика в свете мобильных телефонов. Что дети делают домашние задания при свечах в шапке, шарфе и куртке. Вот почему мы мобилизуем помощь, включая генераторы и трансформаторы", - добавила Бербок.