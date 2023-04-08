Сколько у России остается ракет и как ей удается пополнять запасы

С начала полномасштабной войны Украина подвергается ракетным атакам со стороны российских войск. Оккупанты меняют свою тактику, цели ударов, но неизменным остается одно – враг не отказывается от террора.

С осени РФ нацелилась на критическую инфраструктуру. За это время силы ПВО сбили до 700 ракет. Однако запасы врага иссякают, поэтому путинские войска в последнее время увеличили интервалы ударов, чтобы пополнять арсенал для новых масштабных атак.

Вражеская армия с января текущего года пять раз массированно обстреливала Украину: 14 января, 26 января, 10 февраля, 16 февраля и 9 марта. В сумме за эти дни россияне применили около 316 ракет разного вида. Что сейчас в арсенале у агрессора и как он его использует?

Чем враг бьет чаще всего

Крылатые высокоточные ракеты Х-101, Х-555 и "Калибр" – основа массированных атак оккупантов. Из них первые две воздушного базирования. Их враг, как правило, запускает со стратегической авиации в районе Каспийского моря. В то время как "Калибр" морского базирования, ракета может быть выпущена как с кораблей, так и с подлодок, в основном из акватории Черного моря.

Эти виды ракет идут условно на небольших высотах, маневрируя и меняя свои высоты и направления, поясняет авиационный эксперт Константин Криволап. Грубо говоря, это скоростные беспилотники, добавляет он.

Инфографика остатков российских ракет по состоянию на январь 2023 года (фото: twitter.com/oleksiireznikov)

"Мы сбиваем их. Что-то может проскакивать, обманывать нашу противовоздушную оборону, но в общем сбиваем. Стоит отметить, что нет такой системы ПВО, которая на 100% обеспечивает сбитие чего-либо, все равно какие-то могут проскакивать", - отметил эксперт.

К концу года страна-агрессор могла производить по 20-30 крылатых "Калибр" и Х-101 ежемесячно, говорил в интервью РБК-Украина представитель военной разведки Вадим Скибицкий. По оценкам ГУР, к началу января запасы Х-101, Х-555 и "Калибр" у россиян составили 177 единиц.

С тех пор вражеская армия во время массированных обстрелов выпустила по Украине ориентировочно 211 этих ракет, а изготовили, согласно оценкам разведки – до 180. Получается, что на конец марта Москва имела в запасах примерно 146 штук Х-101, Х-555 и "Калибров". Другими словами, противник действительно тратит на удары больше, чем может производить.

Проблемные "Кинжал" и "Искандер"

Еще один вид высокоточных ракет, которые в своем арсенале имеют войска РФ – гиперзвуковые аэробалистические Х-47 "Кинжал". За более чем год широкомасштабной войны зафиксированы лишь одиночные пуски этих ракет по территории Украины. Но во время последней массированной атаки 9 марта противник впервые выпустил их шесть одновременно.

"Использовались, в частности, самолеты МиГ-31К. Не помню, чтобы такое было раньше", - комментировал спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат последний масштабный удар 9 марта.

С помощью истребителя МиГ-31К ракета разгоняется и после этого условно выбрасывается в стратосферу. Где уже с большой гиперзвуковой скоростью летит к цели.

Истребитель МиГ-31К, способный нести "Кинжал" (фото: wikipedia.org)

"Кинжалы" наша ПВО пока сбивать не может. Их у россиян, по словам Командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, осталось всего 49 единиц. По экспертным оценкам, враг может производить их по 10 штук ежегодно, имея все необходимые комплектующие.

Другой вид ракет, которые путинские войска тоже сейчас пытаются экономить, хотя очень активно применяли в начале полномасштабной войны – баллистические "Искандер-М". По состоянию на январь их количество упало до 11% довоенных запасов и составляло только 92 единицы.

Старая разрушительная Х-22 и тысячи ракет для С-300

Дефицит высокоточного и более современного вооружения россияне пытаются компенсировать советскими Х-22. Это старая противокорабельная ракета, обладающая огромной разрушительной силой. Именно такой оккупанты ударили по торговому центру в Кременчуге и по многоэтажке в Днепре.

В РФ эти ракеты уже не производятся, однако к началу января 2023 года, по оценкам Минобороны, враг мог иметь 162 единицы Х-22. Но во время массированных атак вражеская армия уже выпустила из этого резерва 23 штуки.

"Если мы говорим о Х-22, то эта ракета хоть и аэробалистическая, она запускается с бомбардировщика Ту-22: разгоняется, запускается двигатель, взлетает высоко в атмосферу и оттуда начинает, грубо говоря, лететь прямо на цель. Но при этом она все одно еще может управлять направлением", – рассказал Криволап.

В общей сложности дальность этих ракет не превышает 600 километров. То есть агрессор не может достигать ими любой точки Украины, учитывая, что истребители, как правило, запускают за пределами нашей границы.

Во время масштабных ударов оккупанты применили один раз Р-800. Это крылатая ракета берегового базирования "Оникс". Их к началу этого года страна-агрессор имела 326 единиц, но их россияне не производят.

Агрессор бьет по украинским городам разрушительной и неточной Х-22 (фото: wikipedia.org)

По прифронтовым городам российские войска чаще всего стреляют из зенитно-ракетного комплекса С-300. В запасах к этим ЗРК оккупанты имеют не менее 6 тысяч ракет. По сравнению с вышеупомянутыми образцами, они имеют не столь большую дальность. Поскольку агрессор использует для защиты более новые комплексы ПВО, новых ракет к С-300 Москва не выпускает. А те, что десятки лет хранятся в запасах, враг фактически утилизирует в Украине, терроризируя мирных жителей. От таких атак сейчас регулярно страдают Херсон, Запорожье и Харьков.

На вооружении Российской Федерации есть также Х-29, 31, 35, 58, 59. По состоянию на январь этого года у РФ было 313 единиц. Но они имеют гораздо меньшую дальность, чем крылатые Х-101, Х-555 и "Калибры" – от нескольких до 285 км.

Как агрессор пополняет запасы в условиях санкций

Москве удается доставать комплектующие для ракет через ряд так называемых фирм-"прокладок", говорит ведущий научный сотрудник НАУ, эксперт по авиации Валерий Романенко. Эти фирмы действуют через Турцию, другие страны Ближнего Востока и напрямую из Китая. С ним у РФ значительно возросло количество перелетов самолетов Ан-124 и Ил-76, которыми могут доставляться микросхемы и другая электроника.

В ГУР говорят, что сейчас в Москве хотят удвоить объем производства ракет. Но из-за санкций, как считает Романенко, агрессор может "выжать" увеличение производства только в 1,5 раза.

Москва находит "лазейки", чтобы получить комплектующие в условиях санкций (фото: uec-saturn)

В РФ также взялись и за усовершенствование ракет, особенно Х-101 и "Калибров". На них ставят системы для помех радиолокационным станциям, меняют навигационные системы. Однако в этих попытках у врага есть и другие проблемы. Это касается обновления программного обеспечения и сложностей со станками, отмечает эксперт.

"То есть большое количество комплектующих, которые Россия сейчас не может получить, потому что все, что хотя бы наименьшим образом касается военного производства, сейчас у них очень ограничено", - рассказал Романенко.

Станут ли Patriot и SAMP/T "панацеей"?

Системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T, которые уже вскоре передадут союзники Украине, могут помочь нам не только сбивать ракеты, но и отгонять авиацию РФ подальше от границ. С ними у нас будет возможность бороться с баллистикой, которую пока не сможем сбить.

Сейчас украинские военные продолжают обучение, чтобы управлять этими комплексами. По словам командующего Воздушными Силами ВСУ генерала-лейтенанта Николая Олещука, Украина ждет своих специалистов уже весной. Они вернутся домой с навыками и с самими комплексами SAMP/T.

Издание CNN со ссылкой на чиновников в Пентагоне писало, что Patriot развернут в Украине раньше ожидаемого. Обучение наших военных в США началось ориентировочно во второй половине января и должно было длиться 10 недель. Однако из-за хороших результатов украинских специалистов оно заняло меньше времени.

Украина получит Patriot уже этой весной (фото: GettyImages)

Сможет ли Украина с Patriot и SAMP/T отражать те цели, которые раньше не могла? Как отметил Криволап, фактически эти комплексы могут сбивать "Искандеры" и бороться с летающими по баллистической траектории зенитными ракетами С-300. Но все будет зависеть от количества полученных ПВО и отдельно во время каждой ситуации при отражении атаки.

В любом случае с каждой полученной системой мы все больше укрепляем нашу ПВО и в перспективе сможем отражать баллистические и аэробалистические ракеты. В то время как Россия истощается. И агрессор уже не способен во время одного масштабного удара выпустить залп в 100 единиц.

Однако Москва еще пытается придумывать другие приемы террора и искать обходные пути, чтобы получить комплектующие для пополнения запасов. Хотя массированные атаки оккупанты стали проводить реже, но это не значит, что опасность миновала. Поэтому необходимость санкционного давления на страну-агрессора и дальнейшая помощь Украине современными системами ПВО от партнеров остается важной.