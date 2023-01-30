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Сколько россиян получили визы на въезд в Украину за семь месяцев: ответ ГПСУ

Фото: Сколько россиян получили визы на въезд в Украину за семь месяцев (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

С момента введения Украиной визового режима с Россией прошло уже 7 месяцев. За это время визы для въезда в Украину получили всего 12 граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Почти все из этих 12 россиян пересекли границу и въехали в Украину. Это были женщины, дети и пожилые люди, которые получили визу и направлялись в Украину по гуманитарным причинам. Речь идет о воссоединении с семьями или к своим близким", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на территории России отсутствуют украинские дипломатические представительства. Поэтому граждане РФ не могут подаваться на получение украинских виз на своей территории.

Демченко отметил, что наличие украинской визы не гарантирует право пересечения государственной границы Украины. Уже окончательное решение принимают пограничники.

Напомним, Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года. Теперь российский гражданин не может попасть в Украину без соответствующей визы в загранпаспорте.

Россияне на территории своей страны могут обратиться за визами в 8 городах в центры VFS Global.

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