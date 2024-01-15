Сколько лет нужно РФ, чтобы восстановить количество пехоты и оружия: оценка ГУР

"По нашим подсчетам, чтобы восстановить потенциал сухопутных войск РФ, который был перед началом широкомасштабной агрессии, ей потребуется от пяти до десяти лет. Чтобы восстановить арсенал высокоточного вооружения – на это тоже нужно три-пять лет", - отметил он.

По словам Скибицкого, наша заслуга в том, что мы не позволили российской военной машине подготовиться и начать агрессию не только против нас, но и других стран.

Помощь Запада для Украины в 2024 году сохранится

Скибицкий также заверил, что помощь от Запада сохранится.

"Да, однозначно. У меня нет сомнений. Помощь будет разноплановой - это вооружение, военная техника, обучение, другие силы и средства для усиления наших способностей, чтобы мы могли защитить наше государство и освободить те территории, которые сейчас временно находятся в оккупации Российской Федерацией", – отметил он.

Представитель ГУР подчеркнул, что наши союзники и партнеры понимают, что без их помощи вести войну с Российской Федерацией сложно, а по некоторым сферам - невозможно.

"На сегодняшний день высокоточное вооружение, которое мы имеем - это все западного производства. Боеприпасы 155 калибра - это тоже в основном производства других стран. И они понимают, что мы сейчас реально сдерживаем Россию", - успокоил он, добавив, что РФ не удалось достичь целей, которые она ставила перед собой и мы просто в разы снизили потенциал Российской Федерации.

Планы оккупантов на Донецкую область

Напомним, одной из целей РФ, по заявлению оккупантов, является полный захват Донецкой области, который постоянно переносится на новые даты из-за неспособности захватчиков осуществить задуманное.

Например, в середине октября прошлого года начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказывал, что, российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области. Они рассчитывали выйти на административные границы региона до 31 декабря. Но, как видим, эти планы снова не сбылись.

При этом, несмотря на неудачи, РФ не отказывается от этой своей цели. Сейчас российские оккупанты в Донецке активно занимаются разрешениями на добычу лития на Шевченковском месторождении в Донецкой области. Это очередное доказательство, что РФ не оставила планов захвата всего региона, потому что это месторождение находится возле Курахово, на подконтрольной Украине территории.