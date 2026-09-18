Сколько РФ потеряла от ударов по складам ведущих маркетплейсов Wildberries и OZON

Основатель аналитической компании Data Insight Федор Вирин сообщил, что специалисты пересмотрели прогноз роста российского рынка онлайн-торговли на 20%.

Теперь аналитики ожидают, что по итогам 2026 года объем рынка составит около 9,6 млрд заказов против ранее прогнозировавшихся 10 млрд.

Объем продаж, согласно новой оценке, может составить 15 трлн рублей вместо ожидавшихся ранее 15,4 трлн рублей.

По словам Вирина, пересмотр прогноза связан именно с последствиями атак на складскую инфраструктуру маркетплейсов. Основная часть потерь, по его оценке, приходится на Wildberries.

Что происходит с Wildberries и Ozon

Как известно, удары по складам Wildberries начались 18 июля, а по объектам Ozon – 25 августа. Из-за повреждения складской инфраструктуры часть товаров стала недоступной для покупателей в отдельных городах, а сроки доставки увеличились.

По оценке Вирина, около 30% заказов, которые оказались "застрявшими", либо товаров, исчезнувших из продажи, покупатели отменили. Остальной спрос преимущественно перешел на другие онлайн-площадки, а частично – в обычные магазины.

В первую очередь покупатели начали искать в офлайн-магазинах одежду, обувь и книги, а затем товары для дома. На этом фоне российские торговые центры летом фиксировали рост посещаемости.

Дополнительной проблемой для продавцов Wildberries стали задержки с выплатами. В конце августа – начале сентября часть продавцов не получила деньги, вывод которых они запрашивали еще 17 августа.

В Wildberries объясняли задержку DDoS-атакой. После появления информации о проблеме в СМИ маркетплейс произвел выплаты, однако сообщения о задержках продолжили появляться.

Ранее ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко оценивал возможные убытки управляющей компании Wildberries RWB от потери складов и инфраструктуры в 147–280 млрд рублей. Потери продавцов Wildberries предварительно оценивались в 445–507 млрд рублей.

Потери Ozon и его продавцов аналитики Data Insight оценивают примерно в 100 млрд рублей.

По оценке аналитиков "Альфа-банка", разница между потерями двух маркетплейсов связана в том числе с особенностями их складской инфраструктуры: у Ozon она более разветвленная, а большинство крупных логистических комплексов компания арендует.