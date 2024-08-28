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Сколько ракетоносителей РФ находится в Черном море сегодня: ВМС дали ответ

Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 28 августа, по состоянию на 06:00 в Черном море зафиксирован один вражеский корабль. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.

В то же время, в Азовском море российские корабли отсутствуют.

Однако 2 судна врага заметили в Средиземном море, но ни одно из них не является носителем "Калибров".

Также военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 9 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС подчеркнули, что Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, что Российская Федерация два дня подряд, 26 и 27 августа, масштабно обстреливала Украину.

В первый день, когда враг запустил по Украине 127 ракет и 109 дронов, в Черном море фиксировали сразу четыре носителя крылатых ракет типа "Калибр". Их общий залп мог быть до 28 ракет.

Во второй день, как и сегодня, в Черном море находился один ракетоноситель.

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