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Сколько ракет производит Россия: данные от ГУР за октябрь

Фото: сколько ракет произвела Россия за октябрь 2023 (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская, Ульяна Безпалько

В октябре оккупантам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Также в России не прекращается модернизация ракет Х-22.

Такие данные в комментарии для материала РБК-Украина озвучил представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Из этих ракет, по словам представителя ГУР МО, генерала-майора Вадима Скибицкого, "Калибров" - 20 единиц, Х-101 - около 40.

Также враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет "Искандер-М" и 12 крылатых "Искандер-К", - добавил Скибицкий.

Модернизация Х-22 и усовершенствование "Оникс"

Кроме того, по словам разведчика, идет модернизация Х-22, которые противник перерабатывает в Х-32. Речь идет о небольших показателях - примерно 9 единиц в месяц.

По "Кинжалам", в октябре, по данным ГУР, их произвели в количестве 4 ракеты.

Кроме того, в военной разведке говорят, что россияне начали совершенствовать ракеты "Оникс" с целью использования их по наземным объектам.

Отметим, ранее Скибицкий уже заявлял, что Россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс". Кроме того, оккупанты возобновили использование комплексов "Бастион". Кроме того, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Х-32 - модернизированная версия ракеты Х-22, которой РФ "добавили" большую точность и дальность.

Напомним, что для ударов по территории Украины Россия начала использовать советские крылатые ракеты Х-22 весной 2022 года. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

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