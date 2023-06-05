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Сколько ракет и дронов сбили над Киевом за май: ответ КГВА

Иллюстративное фото: стало известно, сколько ракет и дронов сбили над Киевом за май (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники смогли уничтожить над Киевом более 250 вражеских целей только за май.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

В ведомстве уточнили, что украинские защитники за месяц сбили над столицей:

  • 7 аэробаллистических ракет "Кинжал";
  • 13 баллистических ракет "Искандер";
  • 65 крылатых ракет (Х-101, Х-555 и "Калибр");
  • 169 беспилотников.

Фото: уничтоженные воздушные цели над Киевом за май (t.me/VA_Kyiv)

"Ни один город, ни одной страны не подвергалось столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май", - уточнили в ведомстве.

Российские обстрелы Украины

Напомним, россияне значительно усилили обстрелы территории Украины в мае. Они пытались бить по нашей стране преимущественно в ночное время суток.

При этом враг для атак стал чаще использовать гиперзвуковые ракеты и баллистические ракеты. Их наши защитники смогли уничтожать при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Но из-за ударов оккупантов в столице все равно погибали мирные люди, поскольку на улицы Киева падали обломки ракет.

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