Сколько ракет и дронов сбили над Киевом за май: ответ КГВА

В ведомстве уточнили, что украинские защитники за месяц сбили над столицей:

7 аэробаллистических ракет "Кинжал";

13 баллистических ракет "Искандер";

65 крылатых ракет (Х-101, Х-555 и "Калибр");

169 беспилотников.

Фото: уничтоженные воздушные цели над Киевом за май (t.me/VA_Kyiv)

"Ни один город, ни одной страны не подвергалось столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май", - уточнили в ведомстве.

Российские обстрелы Украины

Напомним, россияне значительно усилили обстрелы территории Украины в мае. Они пытались бить по нашей стране преимущественно в ночное время суток.

При этом враг для атак стал чаще использовать гиперзвуковые ракеты и баллистические ракеты. Их наши защитники смогли уничтожать при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.

Но из-за ударов оккупантов в столице все равно погибали мирные люди, поскольку на улицы Киева падали обломки ракет.