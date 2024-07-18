Сколько человек развернули на границе из-за отсутствия военного билета: ответ ГПСУ

"В случае отсутствия военно-учетного документа человек получает отказ в пересечении границы, но если проанализировать вчерашний день, то, к счастью, общее количество отказов значительно не увеличилось", - заявил он.

По его словам, вчера в целом было отказано в пересечении границы где-то 250 лицам, из которых почти 90 из-за отсутствия военно-учетного документа.

"16 июля общее количество отказов из-за того, что люди не подпадали под условие пропуска, было на уровне 220. Надеемся, что количество отказов в дальнейшем не будет увеличиваться. Но опять же, если проанализировать вчерашний день, то подавляющее большинство мужчин, которые имели право на пересечение границы и прибыли к границе, имели при себе военно-учетный документ и это им позволило пересечь границу", - заявил Демченко.