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Сколько человек развернули на границе из-за отсутствия военного билета: ответ ГПСУ

Фото: представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Украине уменьшается количество лиц, которым отказывают в пересечении границы из-за отсутствия военного билета.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В случае отсутствия военно-учетного документа человек получает отказ в пересечении границы, но если проанализировать вчерашний день, то, к счастью, общее количество отказов значительно не увеличилось", - заявил он. 

По его словам, вчера в целом было отказано в пересечении границы где-то 250 лицам, из которых почти 90 из-за отсутствия военно-учетного документа.

"16 июля общее количество отказов из-за того, что люди не подпадали под условие пропуска, было на уровне 220. Надеемся, что количество отказов в дальнейшем не будет увеличиваться. Но опять же, если проанализировать вчерашний день, то подавляющее большинство мужчин, которые имели право на пересечение границы и прибыли к границе, имели при себе военно-учетный документ и это им позволило пересечь границу", - заявил Демченко. 

Обновление военно-учетных документов

Согласно новому закону о мобилизации, все военнообязанные украинцы должны были обновить свои военно-учетные документы. Это можно было сделать онлайн с помощью приложения "Резерв+" или лично в центрах предоставления административных услуг или непосредственно в ТЦК.

Украинцы должны были обновить данные до 16 июля 2024 года. Тех, кто не выполнил это вовремя, ожидает административная ответственность в виде штрафов.

В Министерстве обороны объяснили, кто именно будет налагать штрафы на уклонистов и какие последствия ожидают в случае неуплаты.

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