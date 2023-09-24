Сколько городов и сел освободили ВСУ, а сколько еще в оккупации: данные Минреинтеграции
После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в прошлом году интервентам удалось захватить почти три с половиной тысячи населенных пунктов в Украине. Однако Силы обороны смоги выбить врага с территории некоторых регионов и продолжают это делать, освободив уже около семисот городов и сел.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, предоставленных ведомством в ответ на запрос Школы политической аналитики НаУКМА.
"С начала полномасштабного вторжения деоккупировано 687 населенных пунктов в 87 территориальных общинах", - рассказали в Минреинтеграции.
Также в министерстве назвали количество населенных пунктов, которые продолжают находиться под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года и по состоянию на сейчас - таких 2 804, а расположены они в 144 территориальных общинах.
Таким образом получается, что с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины захватчикам сначала удалось оккупировать 3491 населенный пункт в нашей стране, но украинские защитники уже освободили пятую часть из общего количества.
Также в ведомстве добавили, что не имеют статистических данных относительно количества лиц, находящихся на временно оккупированной территории Украины.
Контрнаступления ВСУ и деоккупация населенных пунктов
Украинские защитники летом начали наступательные действия на востоке и юге страны - контрнаступательные операции ВСУ продолжаются до сих пор. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.
Напомним, что последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещеевка возле Бахмута Донецкой области. До этого украинский флаг подняли над Работино в Запорожской области.
Как отметили в Министерстве обороны Украины 18 сентября, с начала наступления на южном направлении ВСУ уже освободили 260 квадратных километров территории.
Недавно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что наибольший прорыв в этом контрнаступлении будет тогда, когда ВСУ дойдут хотя бы до Токмака.
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