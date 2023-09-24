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Сколько городов и сел освободили ВСУ, а сколько еще в оккупации: данные Минреинтеграции

Воскресенье 24 сентября 2023 04:45
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Сколько городов и сел освободили ВСУ, а сколько еще в оккупации: данные Минреинтеграции Фото: в Минреинтеграции рассказли об освобождении ВСУ населенных пунктах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

После начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в прошлом году интервентам удалось захватить почти три с половиной тысячи населенных пунктов в Украине. Однако Силы обороны смоги выбить врага с территории некоторых регионов и продолжают это делать, освободив уже около семисот городов и сел.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, предоставленных ведомством в ответ на запрос Школы политической аналитики НаУКМА.

"С начала полномасштабного вторжения деоккупировано 687 населенных пунктов в 87 территориальных общинах", - рассказали в Минреинтеграции.

Также в министерстве назвали количество населенных пунктов, которые продолжают находиться под российской оккупацией с 24 февраля 2022 года и по состоянию на сейчас - таких 2 804, а расположены они в 144 территориальных общинах.

Таким образом получается, что с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины захватчикам сначала удалось оккупировать 3491 населенный пункт в нашей стране, но украинские защитники уже освободили пятую часть из общего количества.

Также в ведомстве добавили, что не имеют статистических данных относительно количества лиц, находящихся на временно оккупированной территории Украины.

Контрнаступления ВСУ и деоккупация населенных пунктов

Украинские защитники летом начали наступательные действия на востоке и юге страны - контрнаступательные операции ВСУ продолжаются до сих пор. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Напомним, что последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещеевка возле Бахмута Донецкой области. До этого украинский флаг подняли над Работино в Запорожской области.

Как отметили в Министерстве обороны Украины 18 сентября, с начала наступления на южном направлении ВСУ уже освободили 260 квадратных километров территории.

Недавно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что наибольший прорыв в этом контрнаступлении будет тогда, когда ВСУ дойдут хотя бы до Токмака.

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Война России против Украины Министерство реинтеграции
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