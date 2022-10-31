ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько мирных жителей погибло с начала вторжения РФ: ответ Костина

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 октября 2022 16:30
Сколько мирных жителей погибло с начала вторжения РФ: ответ Костина Фото: генпрокурор Андрей Костин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Согласно официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России погибли почти 8 000 мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора Андрея Костина для "Интерфакс-Украина".

"По нашим данным, погибли 7 938 гражданских лиц, из них - 430 детей. Раненых - 10 897. Но, подчеркну, это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", - отметил он.

По его словам, с учетом невозможности доступа к оккупированным территориям и отсутствия полной картины того, что происходит сейчас, страшно даже предполагать, какие там могут быть цифры.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала войны ликвидировано почти 72 000 российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины