Сколько человек сейчас проживает в Запорожской области: данные ОВА

За время вторжения РФ в Украину из Запорожской области выехало 280 тысяч человек, в том числе как в другие регионы Украины, так и за границу. Сейчас на территории региона, контролируемого Украиной, проживают более полумиллиона человек.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, на сегодняшний день в городе Запорожье и в Запорожском районе зарегистрировано примерно 214 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - и из Донецкой, и с Херсонской, но в основном - именно с оккупированной территории.
"Сейчас, по нашим подсчетам, на территории контролируемой Украиной области находится 600-700 тысяч человек", - рассказал он.
По данным Малашко, где-то столько же или, возможно, чуть больше - и на оккупированной части региона.
"Ибо к началу войны у нас общая численность населения составляла примерно 1 миллион 200 тысяч", - добавил он.
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