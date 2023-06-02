Сколько человек сейчас проживает в Запорожской области: данные ОВА

По его словам, на сегодняшний день в городе Запорожье и в Запорожском районе зарегистрировано примерно 214 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - и из Донецкой, и с Херсонской, но в основном - именно с оккупированной территории.

"Сейчас, по нашим подсчетам, на территории контролируемой Украиной области находится 600-700 тысяч человек", - рассказал он.

По данным Малашко, где-то столько же или, возможно, чуть больше - и на оккупированной части региона.

"Ибо к началу войны у нас общая численность населения составляла примерно 1 миллион 200 тысяч", - добавил он.