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Сколько людей на самом деле проживает в Украине во время войны: оценка демографа

Украина, Вторник 29 октября 2024 09:30
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Сколько людей на самом деле проживает в Украине во время войны: оценка демографа Фото: Население Украины во время войны (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Если не считать оккупированных территорий, куда сейчас нет доступа из-за войны, в Украине может проживать около 28-30 миллионов человек.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал демограф, доктор экономических наук Александр Гладун.

Уже после начала полномасштабного вторжения, в начале 2023 года в Институте демографии была проведена оценка численности населения Украины.

"В начале 2023 года мы делали свою оценку численности населения Украины по состоянию на 1 января 2022 года. Потому что еще до войны были определенные проблемы с учетом, у нас давно не было переписи населения. И надо было сделать переоценку данных, сколько людей в Украине", - рассказывает Александр Гладун.

Ученые проводили анализ численности населения в границах 1991 года: считали, сколько людей в Украине, включая оккупированные территории, также с Крымом.

По оценкам демографов, тогда в Украине было немногим более 42 миллионов человек.

"На 1 января этого года мы оцениваем численность населения на территории Украины в чуть более 35 миллионов. Это в границах 1991 года. Если считать без оккупированных территорий, то это может быть и 28-30 миллионов человек", – добавляет демограф.

По его словам, сейчас мы не знаем реальную ситуацию на неподконтрольных Украине территориях, поэтому оценки могут быть совершенно разными. Но в любом случае тенденция такова, что численность населения очень сократилась. Кроме того, в войну не работают стандартные демографические методики.

"В Украине стало меньше людей, которые именно находятся на территории государства. Но учитывать ли наших беженцев, миллионами уехавших за границу? Методологически, если человек отсутствует в стране больше года, его можно снимать с учета. Но мы же понимаем, что ситуацию имеем нестандартную. Что люди сейчас там, но они могут вернуться. Поэтому сейчас мы должны говорить о численности населения, которое находится на территории Украины на определенные даты, на определенных границах", – подчеркивает Гладун.

Ранее в ООН обнародовали данные, согласно которым в Украине из-за войны население сократилось на 10 миллионов человек.

Также МВФ оценил количество населения Украины и ухудшил прогноз к 2029 году.

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