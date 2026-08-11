Сколько стоят хлеб, гречка, яйца и масло в супермаркетах: сравнение цен на 11 августа

В украинских супермаркетах сохраняется ценовая стабильность, однако, по отдельным позициям произошли точечные изменения. В частности, местами подешевели яйца, а на рынке подсолнечного масла сменился лидер по самой низкой стоимости.
Сколько стоят базовые продукты в крупнейших сетях Украины на вторник, 11 августа - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
Хлеб
В категории хлебобулочных изделий наблюдается полная ценовая стабильность - ценники в торговых сетях остались на уровне предыдущего дня.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 11 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Лидирующую позицию по минимальной стоимости гречневой крупы уверенно удерживает "Сильпо", где действует акционное предложение со скидкой 15%. Стоимость килограмма в других сетях остается без изменений.
Яйца
Дешевую позицию поштучно продолжает предлагать "Ашан", где стоимость одного яйца категории С1 снизилась до 3,00 грн (30,00 грн за десяток против 31,00 грн накануне). Среди фасованных десятков лучшую цену удерживает АТБ благодаря акции. В "Сильпо" представлена альтернативная позиция категории С1.
Молоко
В сегменте порционных упаковок (400-450 г) стоимость остается минимальной в АТБ и "Сильпо". При этом Novus продолжает удерживать выгодную цену на ультрапастеризованное молоко в большом объеме в рамках специального предложения на доставку.
Подсолнечное масло
В категории рафинированного масла произошла смена лидера по самому низкому ценнику: самую дешевую позицию объемом 0,5 л предлагает "Ашан". Также скидка действует в сети "Сильпо".