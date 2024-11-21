Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,65 гривен, курс евро не изменился - 44,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривен, евро по 43,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,28-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста в течение двух дней подряд.

Официальный курс на 21 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2533 гривен за 1 доллар (-0,0777 грн).

Официальный курс евро составит 43,5635 гривен за 1 евро (-0,1275 грн).

Комментарий НБУ

Как отметили в НБУ, в последние месяцы обменный курс гривны находился в боковом тренде. Это результат того, что чистый спрос на валюту в эти месяцы практически не менялся.

"И хотя НБУ в октябре продал больше валюты для сбалансирования рынка, среднедневный объем интервенций был даже ниже, чем в сентябре, ведь в прошлом месяце было больше календарных дней", - говорится в сообщении.

Напомним, курс доллара стабилен уже четыре месяца и колеблется возле уровня 41,20-41,30 грн/доллар.