Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменных пунктах

По состоянию на утро 3 ноября средний курс доллара в Украине упал на 5 копеек до 37,75 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,20 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривен, евро по 39,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,22-36,24 (покупка-продажа), снизившись на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил официальный курс доллара. До этого доллар дешевел в течение недели.

Официальный курс на 3 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2659 гривен за 1 доллар (+0,0004 грн).

Курс евро составит 38,6703 гривен за 1 евро (+0,4392 грн).

Курс в проекте госбюджет на 2024 год

Кабинет министров в проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз курса до 40,7 гривен за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предыдущем прогнозе.

В конце 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривен за доллар (предыдущий прогноз - 44,2).