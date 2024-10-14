Сколько стоят доллар и евро в начале недели: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 14 октября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,45 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 44,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,13-41,16 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста два дня подряд.

Официальный курс на 14 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,1891 гривен за 1 доллар (-0,0181 грн).

Курс евро составит 45,0238 гривен за 1 евро (-0,0239 грн).

Курсовые ожидания

По данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, в сентябре 2024 года украинцы стали больше опасаться повышения цен и падения гривны.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 4,6 п. и составляет 187,7 пунктов. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 7,2 п. и составляет 169,7 п.