Сколько стоят доллар и евро в начале июля: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 1 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 40,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек 44,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,35 гривен, евро по 43,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,53-40,55 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на первый день нового месяца.

Официальный курс на 1 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,4542 гривен за 1 доллар (-0,0832 грн).

Курс евро составит 43,2658 гривен за 1 евро (-0,0889 грн).

Ситуация на рынке

Статистка НБУ свидетельствует, что центробанк в июне немного сократил интервенции для поддержания гривны и продал на межбанковском валютном рынке 2,986 млрд долларов. Это на 2,8% меньше, чем в мае (3,072 млн долларов). С начала года НБУ продал на межбанке 14,170 млрд долларов.

Курс доллара за июнь вырос на 3 копейки до 40,53 грн/доллар. Курс на наличном рынке за июнь упал на 25 копеек до 40,80 грн/доллар.