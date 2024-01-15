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Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют в начале недели

Украина, Понедельник 15 января 2024 11:03
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Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют в начале недели Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанке. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 января средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,90 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 42,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,40 гривен, евро по 42,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,88-37,93 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 4 копейки по сравнению с открытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ опустил официальный курс доллара до минимума с конца декабря. Официальный курс на 15 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,8386 гривен за 1 доллар (-0,1596 грн). Курс евро составит 41,3879 гривен за 1 евро (-0,3531 грн).

Прогноз на неделю

Как сообщил РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе можно рассчитывать на то, что рынок вернется к трендам декабря, суть которых заключается в постепенном приближении курсов межбанка и наличного рынка и создании предпосылок к единому курсу валют.

Как прогнозирует эксперт, с 15 по 21 января основные показатели рынка будут следующими:

  • на межбанке из-за активности регулятора курсовой коридор составит 38-38,6 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро, колебания вряд ли превысят 0,3 грн;
  • на наличном рынке коридор валютных колебаний будет в пределах 38,5-39,5 грн/доллар и 39-41 грн/доллар, ежедневные курсовые изменения не превысят 0,5-0,6 грн.

Напомним, курс доллара значительно снизился в последние дни и упал ниже 38 гривен на межбанке. Официальный курс снизился до показателей конца декабря прошлого года - 37,83 грн/доллар. Причиной стало уменьшение дефицита валюты на межбанке, из-за чего НБУ сократил продажу долларов. Соответственно, на наличном рынке курс упал ниже 39 гривен.

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