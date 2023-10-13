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Сколько стоят доллар и евро: обменники обновили курсы валют

Фото: курс доллара стабилен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен на том же уровне, который был до решения НБУ перейти от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 октября средний курс доллара в Украине не изменился - 38,15 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 40,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 39,90 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,39-36,41 (покупка-продажа), не изменившись по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) постепенно снижает курс доллара к гривне после перехода к режиму управляемой гибкости.

Официальный курс гривны к доллару на 13 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3931 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн).

Курс евро составит 38,642 гривен за 1 евро (+0,0026 грн).

Новая политика НБУ

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Аналитики прогнозировали, что в течение 10 дней на наличном рынке будут наблюдаться колебания курс доллара.

Однако после кратковременного скачка наличный курс быстро вернулся на прежний уровень.

 

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